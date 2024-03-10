Volkan Demirel: "1 puandan mutlu değilim"

Yüksek tempoda geçen bir maç olduğuna vurgu yapan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk 10-15 dakika daha iyi oynayan ve baskı yapan taraf bizdik. İlk dakikada gelen golle de özgüvenimiz geldi. Ama 15, 16'ncı dakikadan sonra Kayserispor'un oyunu başladı. Bunun sonucunda da 2 pozisyon bulup, beraberlik golünü buldular. Biz ise biraz daha skoru koruma ve gol yemeyelim düşüncesiyle o özgüveni sağlayamadık. Biraz daha özgüvenimiz olsa belki skor olarak 2'yi yakaladıktan sonra galip gelerek gitmek daha iyi olurdu. İkinci yarı Kayserispor'un oyunda üstünlük kurmak istemesi sonrası 4 oyuncu değişikliği yaptık. Çünkü, yeni transferlerimizden 5'i aynı anda sahadaydı. Henüz tam olarak hazır değiller. Kırmızı kart pozisyonundan sonra tekrar oyun başladı. Kenarlara daha doğru gidip skora gitmemiz gerekiyordu. Ama doğru şekilde organize olamadık. Kenar ortalarda topu kaleciye teslim ettik. Bazı bireysel hatalardan dolayı da Kayserispor 2'nci golü atabilirdi. Deplasmanda, çekiştiğin bir takımla 1 puan almak iyi olarak gözükebilir ama ben hem oyun hem de alınan 1 puandan mutlu değilim. 3 puan almamız gereken bir maçtı" diye konuştu.