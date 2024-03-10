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Giriş Tarihi: 10.3.2024

Yusuf Yazıcı’ya Milan ve Napoli talip oldu

Yusuf Yazıcı’ya Milan ve Napoli talip oldu
Lille formasıyla bu sezon eski günlerinden esintiler sunan Yusuf Yazıcı, performansıyla İtalyan devlerinin dikkatini çekti. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Milan ve Napoli, haziran ayında sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki milli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Lille'in yeni kontrat teklifinde bulunmadığı Yusuf'un durumunu Avrupa'dan başka takımlar da yakından takip ediyor. 2020-21'de Fransa'da şampiyonluk yaşayan başarılı 10 numara, sonraki sezonda Fransa Süper Kupası'nı kazanmıştı.
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Yusuf Yazıcı’ya Milan ve Napoli talip oldu
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