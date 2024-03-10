Yusuf Yazıcı’ya Milan ve Napoli talip oldu

Lille formasıyla bu sezon eski günlerinden esintiler sunan Yusuf Yazıcı, performansıyla İtalyan devlerinin dikkatini çekti. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Milan ve Napoli, haziran ayında sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki milli futbolcuyla yakından ilgileniyor. Lille'in yeni kontrat teklifinde bulunmadığı Yusuf'un durumunu Avrupa'dan başka takımlar da yakından takip ediyor. 2020-21'de Fransa'da şampiyonluk yaşayan başarılı 10 numara, sonraki sezonda Fransa Süper Kupası'nı kazanmıştı.