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Giriş Tarihi: 11.3.2024 09:15

Şanlıurfa'da kazanan Göztepe oldu

AA
Şanlıurfa’da kazanan Göztepe oldu

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Göztepe deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0 - 1 Göztepe

Stat: 11 Nisan Stadı
Hakemler: Yasin Kol, Emrah Ünal, Kemal Mavi

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Alperen Uysal, Diogo Özçakmak, Mboula, Adem Eren Kabak (Dk. 87 Barış Ekincier), Paixao, Balde (Dk. 46 Landel), Dening (Dk. 62 Muhammed Enes Kiprit), Yusuf Emre Gültekin, Semih Karadeniz (Dk. 62 Tolga Ünlü), Ümit Kurt (Dk. 87 Cumali Bişi), Barış Gök
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ahmed Ildız (Dk. 74 Turgay Gemicibaşı), İsmail Köybaşı, Messaoudi (Dk. 69 Ramon), Yalçın Kayan (Dk. 69 Kubilay Kanatsızkuş), Dennis Dk. 90 Atınç Nukan), Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm, Romulo (Dk. 69 Mamah)

Gol: Dk. 36 Messaoudi (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mboula, Dk. 65 Adem Eren Kabak (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor), Dk. 47 Fıratcan Üzüm (Göztepe)

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Şanlıurfa'da kazanan Göztepe oldu
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