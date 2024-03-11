Son dakika Beşiktaş haberi: Al-Musrati tam gaz!

11 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, Galatasaray maçında performans açısından beklentilerin çok uzağında kalırken kendi kalesine attığı golle de takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasına sebebiyet vermişti. Siyah-beyazlılara gelmeden önce iki sakatlık yaşayan ve son olarak 2.5 aylık tedavi sürecinin ardından 19 Ocak tarihinde sahalara dönen Libyalı futbolcunun, fizik-kondisyon olarak takımın uzağında kaldığı derbide açık şekilde görüldü. 27 yaşındaki orta saha da bu eksiğini gidermek için kişisel antrenör tutup, ekstra antrenmanlara başladı. Al-Musrati, özel çalışmalarla açığını kapatarak sezonun kalan bölümünde Beşiktaş adına daha etkili bir performans sergilemeyi, gelecek sezona da daha hazır ve fit bir şekilde girmeyi hedefliyor.



KARTAL TELAFİ PEŞİNDE



Geçtiğimiz hafta G.Saray'a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Trabzon ile üçüncülük yarışı veren siyah-beyazlı ekip, 3 puan alarak iddiasını korumayı ve G.Saray yenilgisini telafi etmeyi hedefliyor. Sezonun kalan son 10 maçında yalnızca Gaziantep ve Alanyaspor karşılaşmaları için şehir dışına çıkacak olan Beşiktaş, 8 karşılaşmayı ise İstanbul'da oynayacak. Kartal, bu fikstürü avantajlı duruma getirebilmek için Gaziantep FK deplasmanından kayıpsız dönmenin hesapları içerisinde. Bu arada Santos, talebelerini uyararak rakiplerinin düşme hattında yer aldığı için maçın çok zorlu geçeceğini belirtti ve sürpriz bir sonuç istemediğini söyledi.