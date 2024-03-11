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Giriş Tarihi: 11.3.2024 18:09

SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt!

SON DAKİKA: Fenerbahçe’den Galatasaray’ın paylaşımına yanıt!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'ın "Türk futbol kamuoyuna hesap verin veya bırakın!" başlıklı açıklamasını alıntılayarak bir cevap verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

PARADOKS: "Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir.

ÖRNEK:

3 Mart 2024: Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"

14 Aralık 2023:
Soru: "TFF'den memnun musunuz?"
Dursun Özbek: "Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik."

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına yanıt!
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