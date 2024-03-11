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Giriş Tarihi: 11.3.2024 08:02

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi Wanda’ya ders verdi!

Son dakika Galatasaray haberi: Icardi Wanda’ya ders verdi!

Son dakika Galatasaray haberi: Arjantinli yıldız Mauro Icardi, tatil için gittiği İtalya’da 30 milyon dolarlık araba koleksiyonuna bakım yapıp eşi Wanda Nara'ya kullanmayı öğretti.

Sarı-kırmızılılarda kalan 9 haftalık periyot öncesinde oyunculara 2 gün izin verilirken, Icardi de soluğu eşi ve çocukları ile İtalya'da aldı.

İmaj hakları nedeniyle G.Saray'dan alacağı olan 5 milyon Euro için ihtar çektiği öğrenilen Arjantinli yıldızın, 35 milyon doları bulan araba koleksiyonunun büyük bölümü İtalya'daki evinde bulunuyor.

Icardi gider gitmez tüm araçlarını çalıştırıp deneme sürüşü yaparken, bu anları sevenleriyle paylaştı. Ayrıca eşi Wanda'ya araba kullanmayı öğretirken, bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. G.Saraylı taraftarlar, İcardi'ye moral için mesaj yağdırdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Icardi Wanda’ya ders verdi!
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