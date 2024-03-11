Son dakika: Haftanın kapanış maçında Beşiktaş’ın rakibi Gaziantep FK! İlk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 28 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor.

Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 14'ünden mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK, 28 puanla 18. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etmişti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GAZİANTEP FK: Nita, Mbakata, Djilobodji, N'Koulou, Arda, Mustafa, Ogün, Jamiro, Gradel, Maxim, Dragus.

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih.

COLLEY FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Omar Colley, Gaziantep FK karşısında sahada olamayacak. Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alan Colley, Gaziantep FK deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

Sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın da yarınki müsabakada görev yapması beklenmiyor.

Uzun süreli sakatlıkları bulunan Tayfur Bingöl ile Alex-Oxlade Chamberlain de kadroda yer alamayacak.

7 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.