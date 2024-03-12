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Giriş Tarihi: 12.3.2024 08:18 Son Güncelleme: 12.3.2024 08:23

2024 model Semih Şentürk: Son dakikaların golcüsü Batshuayi...

2024 model Semih Şentürk: Son dakikaların golcüsü Batshuayi...

Fenerbahçe'de bu sezon attığı gollerle takımına puanları getirmeye devam Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu sezon oyuna sonradan girdiği maçlarda 5 gol atıp şampiyonluk yolunda puanları topladı. ‘Nöbetçi golcü’ lakaplı efsane Semih Şentürk’ü hatırlattı.

F.Bahçe bu sezon şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken kulübeden gelen Michy Batshuayi, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Belçikalı oyuncu, performansı ile 2000- 2013 yılları arasında Kanarya'nın 'Nöbetçi golcü' lakaplı kaptanı Semih Şentürk'ü hatırlattı.

SON 5 GOLÜN 4'Ü SON DAKİKALARDA GELDİ

Batshuayi, attığı gollerle hem lig hem de Avrupa'da takımı sırtlarken taraftarın da yeni 'nöbetçi golcüsü' oldu. Belçikalı yıldız, Süper Lig'de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda 5 gol kaydederken, son 4 golünü ise son dakikalarda attı.

Tecrübeli futbolcu, RAMS Başakşehir (90+4), Bitexen Antalyaspor (90+5), Kasımpaşa (90+6) ve Siltaş Yapı Pendikspor (87) karşılaşmalarında kritik golleri ile taraftarın sevgilisi oldu.

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2024 model Semih Şentürk: Son dakikaların golcüsü Batshuayi...
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