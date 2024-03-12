2024 model Semih Şentürk: Son dakikaların golcüsü Batshuayi...

F.Bahçe bu sezon şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken kulübeden gelen Michy Batshuayi, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Belçikalı oyuncu, performansı ile 2000- 2013 yılları arasında Kanarya'nın 'Nöbetçi golcü' lakaplı kaptanı Semih Şentürk'ü hatırlattı.

SON 5 GOLÜN 4'Ü SON DAKİKALARDA GELDİ

Batshuayi, attığı gollerle hem lig hem de Avrupa'da takımı sırtlarken taraftarın da yeni 'nöbetçi golcüsü' oldu. Belçikalı yıldız, Süper Lig'de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda 5 gol kaydederken, son 4 golünü ise son dakikalarda attı.