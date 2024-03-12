Abdullah Avcı’nın Fenerbahçe’yi yıkma planı belli oldu!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, maç hazırlıklarına devam ediyor. Bu sezon Fenerbahçe'yi mağlup eden tek takım olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın planları belli oldu. Deneyimli hoca, tüm hücum planlarını Trezegeut üzerinden yapacak.
TAKIMIN SKOR YÜKÜNÜ ÜSTLENDİ
Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra hücumdaki başarılı performansıyla öne çıkan Mısırlı sol kanat Trezeguet, 9 golle bordo-mavililerin en skorer ismi olan Paul Onuachu'nun yokluğunda takımın skor yükünü üstlendi.