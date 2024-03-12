Beşiktaş’ta hedef yeniden Renato Sanches

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen Portekizli Renato Sanches hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Kulübü Paris Saint-Germain'de gözden düşen ve bu nedenle Roma'ya kiralanan yıldız oyuncu, sezon sonunda Fransa'ya geri dönecek. Roma kulübünün Sanches'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağı netleşti.

YENİDEN HAREKETE GEÇİLİYOR

PSG'nin sezon sonu için aldığı bu karar, Kartal'ın rotasını yeniden Sanches'e çevirmesini sağladı. İkinci kez Fransız ekibiyle temasa geçen siyah- beyazlıların, 26 yaşındaki merkez orta saha için PSG yönetimi ile yeniden görüşme yaptığı ve önümüzdeki günlerde bir araya gelineceği ifade edildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Portekiz Milli Takımı'ndan da öğrencisi olan Sanches'i çok istiyor. Ara transfer döneminde de adı sık sık siyah beyazlılarla anılan 26 yaşındaki oyuncu, mali şartlar sebebiyle Beşiktaş'a imza atamamıştı.

10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Roma formasıyla yalnızca 10 resmi maça çıkan Renato Sanches bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.