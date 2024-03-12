Deprem bölgesıne anlamlı destek

Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi'nin, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) iş birliğiyle gerçekleştirdiği 'Pepsi Yıldız Futbolcu Seminerleri' bu yıl, "Pepsi Geleceğin Yıldız Futbolcularına Destek Projesi" ismiyle deprem bölgesinde hayata geçti. İlk buluşma,Hatay'da gerçekleşti. Bölgede 16-19 yaş grubunun yer aldığı U19 Elit A ve Elit B takımları; Gaziantep FK, Adana Demir, Y.Malatyaspor ve Adanaspor'a verilen destekle eksik malzeme alımı, saha onarımı gibi kulüplerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanacak. Proje, aynı zamanda deprem bölgesinde gençlerin umudunu yükseltmeyi amaçlıyor.