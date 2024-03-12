Dursun Özbek’ten Erden Timur’a resmi teklif!

Galatasaray başkanvekili olarka görev yapan Erden Timur, yönetimde bulunduğu görev süresince özellikle de transfer konusunda başarılı işlere imza atmış ve adından söz etmişti. Sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddiaları gündemen gelen Erden Timur için Başkan Dursunz Özbek'in harekete geçtiği ifade edildi.