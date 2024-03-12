Dursun Özbek’ten Erden Timur’a resmi teklif!

Galatasaray başkanvekili olarka görev yapan Erden Timur, yönetimde bulunduğu görev süresince özellikle de transfer konusunda başarılı işlere imza atmış ve adından söz etmişti. Sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddiaları gündemen gelen Erden Timur için Başkan Dursunz Özbek'in harekete geçtiği ifade edildi.
DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A RESMİ TEKLİF
Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklifte bulundu.
ERDEN TİMUR DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ
Bu teklifin ardından Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur kararını verdikten sonra Başkan Dursun Özbek'e dönüş yapacak.