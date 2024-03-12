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Giriş Tarihi: 12.3.2024 14:15

Dursun Özbek'ten Erden Timur'a resmi teklif!

Dursun Özbek’ten Erden Timur’a resmi teklif!

Galatasaray'da yaklaşan seçim öncesi Erden Timur hareketliliği yaşanıyor. Başkan Dursun Özbek'in sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddia edilen Erden Timur'a resmi teklif yaptığı iddia edildi.

Galatasaray başkanvekili olarka görev yapan Erden Timur, yönetimde bulunduğu görev süresince özellikle de transfer konusunda başarılı işlere imza atmış ve adından söz etmişti. Sezon sonunda görevinden ayrılacağı iddiaları gündemen gelen Erden Timur için Başkan Dursunz Özbek'in harekete geçtiği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A RESMİ TEKLİF

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur'a yeni yönetimde yer alması için resmi teklifte bulundu.

ERDEN TİMUR DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Bu teklifin ardından Erden Timur, Galatasaray Başkanı Özbek'ten süre istedi. Timur kararını verdikten sonra Başkan Dursun Özbek'e dönüş yapacak.

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Dursun Özbek'ten Erden Timur'a resmi teklif!
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