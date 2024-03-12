Galatasaray’da Derrick Köhn fırtınası!

Galatasaray'da devre arasında Hannover'den transfer edilen Derrick Köhn, kısa sürede kalitesini gösterdi.
İleri çıkışlarıyla takımın hücum yelpazesini genişletti. Fiziksel mücadelelerde rakibe üstünlük kuran 25 yaşındaki oyuncu, hava toplarında da geçit vermedi.
Galatasaray'ın sorunlu bölgesi sol bekteki eksikliğini kapatan Köhn'ün sarı- kırmızılı futbolcularla kısa zaman içinde kurduğu ilişki uyumunu kolaylaştırdı.
G.SARAY'I SEÇMİŞTİ
25 yaşındaki sol bek, Almanya ve İtalya'dan talipleri olmasına karşın Galatasaray'ı tercih etmişti.
İLK GOLÜNÜ ATTI
Süper Lig'de 4 maça çıkan Köhn, Sarı-Kırmızılı formayla ilk golünü Çaykur Rizespor'a attı.