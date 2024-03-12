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Giriş Tarihi: 12.3.2024 14:07

Lazio'dan Igor Tudor hamlesi!

Lazio’dan Igor Tudor hamlesi!

İtalya Serie A'da sezona istediği gibi giremeyen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin yerine Igor Tudor'u düşünüyor.

İtalya Serie A'da son oynadığı Udinese karşılaşmasında şok bir mağlubiyet alan Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri'nin takımdan ayrılabileceği söyleniyor.

ADAY BELİRLENDİ

La Reppublica'daki habere göre bu sezon lige istediği gibi başlayamayan ve Şampiyonlar Ligi potasından çok uzakta kalan Lazio'da bu durumun faturası Maurizio Sarri'ye kesilecek.

Haberin detaylarında Udinese karşısında sahasında 2-1 mağlup olan ve Şampiyonlar Ligi'nde elenen Lazio'nun kısa süre içerisinde teknik direktör Maurizio Sarri ile yolların ayrılacağı söylendi.

Lazio'nun teknik direktörlük için en büyük adayının ise bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor olduğu da iddia edildi.

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Lazio'dan Igor Tudor hamlesi!
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