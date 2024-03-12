SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Rakamlar İsmail Kartal’ı haklı çıkardı

Pendikspor'u bitime 12 dakika kala attığı gollerle yenen F.Bahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kendilerine yapılan faullerden dolayı dert yandı. "Kadıköy'e gelen rakiplerimiz sürekli yere yatarak oynamamıza engel oluyor" diyen deneyimli çalıştırıcının bu sözlerini rakamlar da haklı çıkardı.

Toplamda 425 kez (maç başı 14.7) faul yapılan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in ilk sırasında yer aldı. 51 defa (mb 1.8) durdurulan Ferdi Kadıoğlu, takımında buna en fazla maruz kalan isim oldu. Milli futbolcuyu; İrfan Can Kahveci (37), Sebastian Szymanski (37), Dusan Tadic (33) ve Edin Dzeko (28) izledi.

KADIKÖY'DE DURDURULUYOR

Fenerbahçe en fazla faul yapıldığı ilk 4 maçını Kadıköy'de oynadı. Pendik karşılaşmasında 29 kez durdurulurken; G.Saray sınavında 26, Trabzon karşılaşmasında 22 ve Kasımpaşa'da 21 faule maruz kaldı.