Trabzonspor’dan Aboubakary Koita hamlesi!

Bu sezon hedefini 3.'lük olarak belirleyen Trabzonspor, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına erkenden başladı.

ABOUBAKARY KOİTA İDDİASI

Bordo mavililer için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Taka Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, Belçika ekibi Saint-Truiden'de forma giyen 25 yaşındaki Moritanyalı sol kanat oyuncusu Aboubakary Koita ile ilgileniyor.

ADAM GEÇME UZMANI

Bu sezon Belçika Ligi'nde 27 maçta 13 gol ve 2 asistle dikkat çeken Koita, özellikle adam geçme konusundaki yeteneği ile öne çıkıyor. 25 yaşındaki futbolcu oynadığı maçlarda 171 dripling denemesinde 86 kez başarı elde ederken 41 kilit pas ile fark yarattı.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Trabzonspor'un, kulübüyle 2025 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan 1.75 boyundaki 25 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Koita, iki kez de Moritanya Milli Takımı'nın formasını terletti.