Beşiktaş’ta Ghezzal ve Rebic için karar verildi!

Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 AYRILIK

Beşiktaş yönetimi, bu sezon beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal ve Ante Rebic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ghezzal'in ayak tabanından yaşadığı sakatlık, onun kariyerini çıkmaza soktu. Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sahalara geri dönen yıldız oyuncu eski performansına kavuşamadı.