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Giriş Tarihi: 13.3.2024 11:46 Son Güncelleme: 13.3.2024 11:48

Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rebic için karar verildi!

Beşiktaş’ta Ghezzal ve Rebic için karar verildi!

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollar ayrılıyor. Fernando Santos'un raporu doğrultusunda adımlarını atacak olan yönetim, Rachid Ghezzal ve Ante Rebic ile yollarını ayırma kararı aldı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gol yollarında sıkıntı yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Portekizli teknik adamın göreve getirilişinden önce oynanan 19 lig müsabakasında 30 gol kaydetti, Santos yönetiminde ise 10 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Bu istatistikle Beşiktaş, bu sezon görev yapan teknik direktörler arasında en düşük gol ortalamasını 0,9'la Portekizli çalıştırıcı idaresinde yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 AYRILIK

Beşiktaş yönetimi, bu sezon beklentilerin altında kalan Rachid Ghezzal ve Ante Rebic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ghezzal'in ayak tabanından yaşadığı sakatlık, onun kariyerini çıkmaza soktu. Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra sahalara geri dönen yıldız oyuncu eski performansına kavuşamadı.

Diğer yandan Fernando Santos'un kadroya dahi almadığı Hırvat yıldız Ante Rebic ile yolların kesin olarak ayrılacağı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Ghezzal ve Rebic için karar verildi!
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