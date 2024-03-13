Düdükleri başka nefesler çalıyor!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, futbolu kadar yaptığı hareketlerle de gündemde. Galatasaray cephesi, özellikle hakemi tehdit ettiği iddiasıyla oyuncuya ceza verilmesini istiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?F.Bahçe yöneticisiSelahattin Baki, Pendik maçı sonrası hakemden şikâyetederken, Trabzonspor karşılaşmasına atıfta bulunarak,"TFF'nin Trabzonspor maçında şapkadannasılhep birlikte göreceğiz"dedi.Medyanın bozulduğu ve soru bile soramadığıbir dönemde yöneticileri, TFF'yi, hakemlerikim eleştirecek? Bu kaos ortamında G.Saray konuşuyor,F.Bahçe cevap veriyor… F.Bahçe konuşuyor,G.Saray cevap veriyor… Bu işin çözülebilmesi için,adaletin sahaya yansıması için TFF Başkanı ve yönetimi,sadece gözlemci olarak VAR odasında oturmalılar.Çünkü bütün dolaplar VAR odasında dönüyor.Adalet duygusu yitirildiğizaman bu açıklamaların yapılması da kaçınılmaz.Takımlar lehlerine yapılan hatalar üzerinden değilaleyhlerine olan kararlar veya rakiplerinin kayrıldığınıdüşündüğü pozisyon üzerinden siyaset üretmeyeçalışıyorlar.Maalesef tek yönlü, yıkıcı, '' bakış açısı var. Sorunşu; kararlar 'hata' olmaktan çıktı. Kulüp yöneticileribiliyorlar ki o düdükler çalınırken nefesi verenlerbaşkaları. O yüzden rekabeti dışarıya taşımak,sahada oyuncuların beceremediğini hakemkararlarından ummaktan başka çareleri kalmadı.Federasyon değişiyor, MHK değişiyor amahakemler değişmiyor.Futbolun söylemlerlekirletildiği çok derin bir bunalımsüreci yaşıyoruz.Bugün MertHakan'ı konuşuyoruz, yarın bir başkasınıkonuşacağız. Futbol ortamıartık bunları normalleştirdiği için herşey kanıksanmaya başladı. Kendi ligini,kendi değerini bu kadar ayaklaraltına alan bir futbol ülkesi halinegeldik.Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz.Buradafikstür avantajına bakmak lazım.F.Bahçe'nin 3 derbi maçı var. G.Sarayise tek derbiyi sahasındaF.Bahçe ile oynayacak.Bunun yanındaF.Bahçe'nin Sivasve Konya gibi zorludeplasmanları da var.Denge biraz dahaF.Bahçe'nin aleyhinegibi görünse desüreç farklı olacaktır.G.Saray açısındanise F.Bahçe ile kendisahasında oynayacakolması, kağıtüstünde avantajıelinde tutuyor gibigörünüyor.G.Saray tekkulvarda oynayacağı için çok daha şanslıgörünüyor.F.Bahçe'nin trafiği, G.Saray'a göre daha fazla. Dolayısıyla yıpranacak. Bunun üstüne bir de değişen standartlarla oynadıkları-oynayacakları maçlar var.Seyrantepe'deki finale kadar iki takım da kazanarak gidemez, puan kaybedecekler. Dolayısıyla şampiyona derbi günü karar verecek.Hakemlerinhataları doğal olaraktepki çekiyor, eleştiriliyor,canı yananlartarafından eleştirilmelide.Klasikbir şeydir ama birkediyi köşeye sıkıştırıpsürekli zorlamayakalkarsanız, belli birsüre sizi tırmalar. Hakemleride bu kadar baskı altına alıp değersizleştirdiğinizzaman bunun negatif sonuçları da olacaktır.Değersizleştirdiğiniz her şey, sonucunda sizin birpaydaşınız. Bir yerde sorun varsa, bunun birçoksebebi vardır. Yalnız tek bir noktaya bakmamalı.Yabancı gözlemcilerinhakemlerle ilgili verdiği raporları öğrenmek istiyorum.Dallas'ın düşünce olarak eskilerde kaldığınainanıyorum.Türkiye'de bu işi yapacak ama biatetmedikleri için görevlendirilemeyen çok değerlidürüst hakem hocaları var.Hugh Dallas zoomüstenden G.Saray-Antalya maçının hakemineTete'nin pozisyonu için, "Bu penaltımı Abdulkadir?' diye soruyor; 'Değil' yanıtınıalıyor. 20 katılımcıdan fazlası bunlarıduyuyor. Abdulkadir Bitigen inanmadığıbir pozisyona VAR'a giderek penaltı kararıverdi.Benzerpozisyon bu hafta Konyaspor'un ikincipenaltısında da yaşandı. Hakem devamettirdi, doğruyu yaptı ama VAR penaltıverdirdi. Önce VAR hakemlerinin yabancıolması lazımdı, bunu hem yazdık hem dillendirdik.Yapmadılar! İnsanları sakinleştirmediler.Dolayısıyla toptan bir değişimolmadığı sürece kimse TFF'nin ve kurullarınınsamimi olduğuna inanmayacak.Edepsize haddini bildirmezsen kabahatini marifet sayarmış. "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın valla" diye tehdit eden Mert Hakan'a maalesef hakem Kadir Sağlam, haddini bildiremedi.Mert Hakan'ın davranışının altında kusura bakmasın ama Sayın Başkan Ali Koç'un oyuncusu ile ilgili söylediği şu cümle yatıyor;Böylesine fütursuzca yüz verirsen, Mert Hakan da haklı olarak astar ister. Benim şaşırdığım, ekrandan Mert Hakan'ın söyledikleri kelime kelime anlaşılmasına rağmen gazeteci kimliği altında bazı kişiler, kendisiyle görüştüğünü ve Mert Hakan'ın bunları söylemediğini iddia ediyorlar.Bu tip durumlarda 'neden' diye sormak lazım. Mert neden hakemin yanına gitti? Futbol kamuoyu Kadir Sağlam'ın ilk 45 dakikadaki yönetimini 'facia' olarak niteledi.Küfür yok, hakaret yok ama görüntüde hoş olmayan bir diyalog var.bu sözleri de saygıyla karşılardım.Yaptığınız her şeyin hayatta bir karşılığı var. Ülkemizdeki futbol düzeninde ise özellikle yöneticiler açısından böyle bir süreç yaşanmıyor. Yapan, hesabını vermeden yoluna devam ediyor.Bunu yaratanlar da söylemleriyle işin başında oturan yöneticiler.