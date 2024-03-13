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Giriş Tarihi: 13.3.2024

Düdükleri başka nefesler çalıyor!

Düdükleri başka nefesler çalıyor!

SABAH Spor yazarları, Süper Lig’de geride kalan haftanın öne çıkan olaylarını ve şampiyonluk yarışını çarpıcı yorumlarla değerlendirdi.

SORU: Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, futbolu kadar yaptığı hareketlerle de gündemde. Galatasaray cephesi, özellikle hakemi tehdit ettiği iddiasıyla oyuncuya ceza verilmesini istiyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?




Lig tarihinde böylesine yıkıcı demeçlerin verildiği, hataların olduğu, rakiplerin birbirini en ağır bir şekilde suçladığı bir sezon herhalde olmamıştır. Futbol, futbol olmaktan çıktı. Bu işin sonunu nasıl görüyorsunuz?
LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe yöneticisi Selahattin Baki, Pendik maçı sonrası hakemden şikâyet ederken, Trabzonspor karşılaşmasına atıfta bulunarak, "TFF'nin Trabzonspor maçında şapkadan nasıl bir tavşan çıkaracağını hep birlikte göreceğiz" dedi. Muhabirler, "KIM BU TAVŞANLAR" diye soru bile sormadılar. Aslında tavşanlar VAR'a yuva yapmış! Bu tavşanları acaba kim besliyor? Medyanın bozulduğu ve soru bile soramadığı bir dönemde yöneticileri, TFF'yi, hakemleri kim eleştirecek? Bu kaos ortamında G.Saray konuşuyor, F.Bahçe cevap veriyor… F.Bahçe konuşuyor, G.Saray cevap veriyor… Bu işin çözülebilmesi için, adaletin sahaya yansıması için TFF Başkanı ve yönetimi, sadece gözlemci olarak VAR odasında oturmalılar. Çünkü bütün dolaplar VAR odasında dönüyor. Ayrıca VAR'da görev yapan ve skandal kararlara imza atanların yakın çevresi dahil ekonomik kazançları gözden geçirilmelidir.




GÜRCAN BİLGİÇ: Adalet duygusu yitirildiği zaman bu açıklamaların yapılması da kaçınılmaz. Takımlar lehlerine yapılan hatalar üzerinden değil aleyhlerine olan kararlar veya rakiplerinin kayrıldığını düşündüğü pozisyon üzerinden siyaset üretmeye çalışıyorlar. Buradaki tek amaç, hakemleri baskı altına almak. Maalesef tek yönlü, yıkıcı, 'BENDEN SONRASI TUFAN' bakış açısı var. Sorun şu; kararlar 'hata' olmaktan çıktı. Kulüp yöneticileri biliyorlar ki o düdükler çalınırken nefesi verenler başkaları. O yüzden rekabeti dışarıya taşımak, sahada oyuncuların beceremediğini hakem kararlarından ummaktan başka çareleri kalmadı. Federasyon değişiyor, MHK değişiyor ama hakemler değişmiyor. Çünkü yönetenler yönetmeye devam etmek istiyorlar.
ALİ GÜLTİKEN: Futbolun söylemlerle kirletildiği çok derin bir bunalım süreci yaşıyoruz. Herkes hakkını savunma adına her türlü aşırılığı yapabilmeyi bir hak olarak görmeye başladı. Bugün Mert Hakan'ı konuşuyoruz, yarın bir başkasını konuşacağız. Futbol ortamı artık bunları normalleştirdiği için her şey kanıksanmaya başladı. Kendi ligini, kendi değerini bu kadar ayaklar altına alan bir futbol ülkesi haline geldik. Kendimizi de oyunumuzu da ligimizi de futbolcumuzu da teknik adamımızı da yöneticimizi de maalesef değersizleştiriyoruz. Sonuçlarını da hep beraber yaşıyoruz.





FİKSTÜR AVANTAJI ASLAN'I GÖSTERİYOR

G.Saray ve F.Bahçe için açık ve net soruyorum, kim şampiyonlukta daha şanslı artık?
ALİ GÜLTİKEN: Burada fikstür avantajına bakmak lazım. F.Bahçe'nin 3 derbi maçı var. G.Saray ise tek derbiyi sahasında F.Bahçe ile oynayacak. Bunun yanında F.Bahçe'nin Sivas ve Konya gibi zorlu deplasmanları da var. Denge biraz daha F.Bahçe'nin aleyhine gibi görünse de süreç farklı olacaktır. G.Saray açısından ise F.Bahçe ile kendi sahasında oynayacak olması, kağıt üstünde avantajı elinde tutuyor gibi görünüyor.
LEVENT TÜZEMEN: G.Saray tek kulvarda oynayacağı için çok daha şanslı görünüyor. F.Bahçe'nin Avrupa'yı da katarsak yolu uzun. G.Saray hata yapmazsa ya da VAR'daki tavşanlar tarafından ısırılmazsa şampiyonluğa daha yakın.
GÜRCAN BİLGİÇ:
F.Bahçe'nin trafiği, G.Saray'a göre daha fazla. Dolayısıyla yıpranacak. Bunun üstüne bir de değişen standartlarla oynadıkları-oynayacakları maçlar var. F.Bahçe'nin rakibi sadece G.Saray değil. Sonuçta her maç bıçak sırtı oynanıyor. Seyrantepe'deki finale kadar iki takım da kazanarak gidemez, puan kaybedecekler. Dolayısıyla şampiyona derbi günü karar verecek.





DALLAS BAVULUNU TOPLASIN

Kulüpler, hakemlerin değiştirilmesini istedi. Yeni hakemler geldi, yeni VAR kadrosu oluşturuldu ama hâlâ mutsuzluk hat safhada ve çok ciddi hatalar oluyor. TFF bu işe el atmalı mı? MHK Başkanı değişmeli mi? Yoksa yabancı hakem mi gelmeli?
ALİ GÜLTİKEN: Hakemlerin hataları doğal olarak tepki çekiyor, eleştiriliyor, canı yananlar tarafından eleştirilmeli de. Ama sürekli konuyu bir taraftan tartışmak, olayı gerçekliğinden uzaklaştırıyor. Klasik bir şeydir ama bir kediyi köşeye sıkıştırıp sürekli zorlamaya kalkarsanız, belli bir süre sizi tırmalar. Hakemleri de bu kadar baskı altına alıp değersizleştirdiğiniz zaman bunun negatif sonuçları da olacaktır. Değersizleştirdiğiniz her şey, sonucunda sizin bir paydaşınız. Bir yerde sorun varsa, bunun birçok sebebi vardır. Yalnız tek bir noktaya bakmamalı.
LEVENT TÜZEMEN: Yabancı gözlemcilerin hakemlerle ilgili verdiği raporları öğrenmek istiyorum. Dallas'ın düşünce olarak eskilerde kaldığına inanıyorum. Çünkü Dallas'ın bir dediği bir dediğine uymuyor. Hemen bavulunu alıp gitmesini isterim. Türkiye'de bu işi yapacak ama biat etmedikleri için görevlendirilemeyen çok değerli dürüst hakem hocaları var.
GÜRCAN BİLGİÇ: Hugh Dallas zoom üstenden G.Saray-Antalya maçının hakemine Tete'nin pozisyonu için, "Bu penaltı mı Abdulkadir?' diye soruyor; 'Değil' yanıtını alıyor. 20 katılımcıdan fazlası bunları duyuyor. Abdulkadir Bitigen inanmadığı bir pozisyona VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Bu şu demektir; maçları hakemler yönetmiyor. Ekran başındakiler kendilerine göre maçları dizayn ediyor. Benzer pozisyon bu hafta Konyaspor'un ikinci penaltısında da yaşandı. Hakem devam ettirdi, doğruyu yaptı ama VAR penaltı verdirdi. Önce VAR hakemlerinin yabancı olması lazımdı, bunu hem yazdık hem dillendirdik. Yapmadılar! İnsanları sakinleştirmediler. Dolayısıyla toptan bir değişim olmadığı sürece kimse TFF'nin ve kurullarının samimi olduğuna inanmayacak.




YÜZ VERİRSEN ASTARINI İSTER!

LEVENT TÜZEMEN: Edepsize haddini bildirmezsen kabahatini marifet sayarmış. "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın valla" diye tehdit eden Mert Hakan'a maalesef hakem Kadir Sağlam, haddini bildiremedi. Mert Hakan da işi edepsizliğe vurup rakip kulübeye çok çirkin hareketlerde bulundu. Mert Hakan'ın davranışının altında kusura bakmasın ama Sayın Başkan Ali Koç'un oyuncusu ile ilgili söylediği şu cümle yatıyor; "Mert Hakan bizim generalimizdir. Oynasa da oynamasa da saha içinde ve saha dışında büyük bir katkısı var." Böylesine fütursuzca yüz verirsen, Mert Hakan da haklı olarak astar ister. Benim şaşırdığım, ekrandan Mert Hakan'ın söyledikleri kelime kelime anlaşılmasına rağmen gazeteci kimliği altında bazı kişiler, kendisiyle görüştüğünü ve Mert Hakan'ın bunları söylemediğini iddia ediyorlar. MAALESEF O GAZETECİLER, İNSANLARIN ZEKALARIYLA ALAY ETMEYE ÇALIŞIYORLAR.

G.SARAY ÖNCE AYNAYA BAKSIN!

GÜRCAN BİLGİÇ: Bu tip durumlarda 'neden' diye sormak lazım. Mert neden hakemin yanına gitti? Futbol kamuoyu Kadir Sağlam'ın ilk 45 dakikadaki yönetimini 'facia' olarak niteledi. Bizler koltuğumuzdan bunları söyleyeceğiz, sahada ter akıtan takım kaptanı söyleyemeyecek! Küfür yok, hakaret yok ama görüntüde hoş olmayan bir diyalog var. G.SARAY YÖNETIMI, YARDIMCI HAKEME 'F… OFF' DIYEN FUTBOLCUSU
İÇİN BENZER AÇIKLAMAYI YAPSAYDI, bu sözleri de saygıyla karşılardım.
ALİ GÜLTİKEN: Yaptığınız her şeyin hayatta bir karşılığı var. Ülkemizdeki futbol düzeninde ise özellikle yöneticiler açısından böyle bir süreç yaşanmıyor. Yapan, hesabını vermeden yoluna devam ediyor. Futbolun tamamen bağlamından koparılıp bir toplumsal çatışma sürecine doğru itildiği bir süreci yaşıyoruz. Bunu yaratanlar da söylemleriyle işin başında oturan yöneticiler. Bunun hesabını toplum soramayacağına göre, hesap soracak makamın adresi belli.
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