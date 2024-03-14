Eric Bailly’den Beşiktaş için flaş sözler! Ayrılık sebebini açıkladı...

"BEŞİKTAŞ'TA KARMAŞIK ANLAR YAŞADIM"

Yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım. Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." şeklinde konuştu.