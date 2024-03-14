Eric Bailly’den Beşiktaş için flaş sözler! Ayrılık sebebini açıkladı...

Beşiktaş'ın sezon başında Manchester United'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Eric Bailly, Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte ara transfer döneminde sözleşmesi feshedilmişti.
Villarreal'in yolunu tutan Fildişi Sahili yıldız, bugünkü Marsilya maçı öncesi basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bailly, "Jean-Louis Gasset beni Afrika Kupası'ndan mahrum etmedi. Onunla konuştuk ve hala iyi bir ilişkimiz var." dedi.
"BEŞİKTAŞ'TA KARMAŞIK ANLAR YAŞADIM"
Yaşadığı sakatlık ve Beşiktaş'tan ayrılma sürecinden bahseden Fildişili oyuncu, "Küçük bir sakatlık geçirdim. Hoca ile bu konuyu konuştuk ve bir karar verdik. Beşiktaş'ta karmaşık anlar yaşadım. Benim için doğru olan kulüp değiştirmek ve geleceğe bakmaktı. Afrika Kupası'nda oynayacak daha hazır oyuncular vardı. Gasset ile hiçbir sorunum yok." şeklinde konuştu.
Beşiktaş, Bailly ile yollarını ayırdıklarını şu açıklamayla duyurmuştu: "Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verilmişti.