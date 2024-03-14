Galatasaray’da Nelsson gerçeği ortaya çıktı!

Galatasaray'da Victor Nelsson tam bir profesyonellik dersi verdi. Danimarkalı stoperi deyim yerindeyse önce dibe vurdu ve sonra ayağa kalktı. Sezona formsuz başlayan ve formasını Sanchez'a kaptıran Nelsson'un devre arasında satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 25 yaşındaki futbolcu da yaşadığı huzursuzluğu milli takım kampında iken ülke basınına verdiği röportajla açık bir şekilde dile getirmişti.

'10 MİLYON EURO'YA GİDECEKTİ'

Yaz döneminde bonservisi için 20-25 milyon euro konuşulan Nelsson'un yaşanan olumsuzluklar nedeniyle değeri hızla düşmüş ve sarı-kırmızılı yönetim, devre arasında 10 milyon euro'ya satışına bile "tamam" diyecek noktaya gelmişti.

SAVUNMANIN EN ÖNEMLİ İSMİ OLDU

Daha sonra Nelsson, Galatasaray için önemli bir isim haline geldi. Sanchez ile Abdülkerim'in sakatlıklarında Nelsson formu ile savunmanın en önemli ismi haline geldi ve teknik direktör Okan Buruk'un eli rahatladı.

Sarı-kırmızılı hocanın kendisini eleştirmesine rağmen futbolcusuna önyargılı yaklaşmaması ve hiç çekinmeden forma vermesi ile Nelsson tekrar form tuttu ve değer kazandı.

