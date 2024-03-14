Pendikspor’dan TFF’ye şikâyet!

Pendikspor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın maç içindeki davranışları nedeniyle tecrübeli oyuncu hakkında TFF'ye resmi şikâyette bulundu. Sarı-lacivertli oyuncunun, gol sevincinde Pendikspor yedek kulübesine yaptığı sevinç sebebiyle 36. maddeden (sportmenliğe aykırı hareket) PFDK'ya sevk edilmesi talep edildi. Kırmızı-beyazlıların yaptığı bir diğer başvuru da Mert Hakan'ın, hakem Kadir Sağlami le arasında geçen diyalog hakkında... Başvuruda deneyimli futbolcunun, Kadir Sağlam'ı tehdit ettiği gerekçesiyle 41. maddeden (hakaret ve tehdit) PFDK'ya sevki istendi.