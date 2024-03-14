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Giriş Tarihi: 14.3.2024 11:25

Son dakika Galatasaray haberi: Kaan Ayhan'dan büyük fedakarlık!

Son dakika Galatasaray haberi: Kaan Ayhan’dan büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynayacağı maç öncesinde milli oyuncu Kaan Ayhan hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi milli oyuncu Kaan Ayhan konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

FEDAKARLIĞA HAZIR

Sakatlığı nedeniyle Rizespor maçının 23. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan, Kasımpaşa deplasmanı öncesi de fedakarlığa hazır olduğunu teknik ekibe bildirdi.

OKAN BURUK ÇOK MEMNUN

Hocası Okan Buruk'la bir görüşme yapan tecrübeli savunmacı, pazar günü oynamak istediğini söyledi. Buruk, bir süredir ağrılarına rağmen oynayan ve tedavisini yaz dönemine bırakan Kaan'ın bu tavrından çok memnun. İdmanlara da katılan Kaan Ayhan'ın oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar verilecek. (Fanatik)

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Son dakika Galatasaray haberi: Kaan Ayhan'dan büyük fedakarlık!
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