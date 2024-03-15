Igor Tudor, İtalya’ya geri dönüyor

2016-2017 yılları arasında ülkemizde Karabük ve Galatasaray'ı çalıştıran, kısa süreli Sarı-Kırmızılı macerasında dahi oynattığı futbolla beğeni kazanan Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu.

Hırvat çalıştırıcı, Galatasaray sonrası iki kez Udinese serüveni yaşamış ardından da ülkesinin büyük takımlarından Hajduk Split'e gitmişti. Sonrasında ise başarılı hoca, efsane futbolcu Andrea Pirlo'nun Juventus'a gitmesiyle İtalyan ekibinde yardımcılık yapmış ve Hellos Verona'nın yolunu tutmuştu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Igor Tudor, Sarri'nin istifa etmesinin ardından Lazio ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Igor Tudor, Lazio ile 1.5 yıllık imza atacak. Anlaşmada opsiyon da olacak.