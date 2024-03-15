Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Giriş Tarihi: 15.3.2024 22:46

Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Pendikspor, İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi ev sahibi takım Halil Akbunar'ın son dakikalarda attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 1-0 kazanan Pendikspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar attı.

İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Pendikspor 29 puana ulaştı. İstanbulspor puanı ise 13 oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA