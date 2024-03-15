Pendikspor, İstanbulspor’u 1-0 mağlup etti

Pendikspor ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaştı. Pendik Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı.

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmayı 1-0 kazanan Pendikspor önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Halil Akbunar attı.

İstanbulspor'da Modestas Vorobjovas 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Pendikspor 29 puana ulaştı. İstanbulspor puanı ise 13 oldu.