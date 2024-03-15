Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu tamamlandı. Devler Ligi'nde son 8'e kalan takımlar dün gece oynanan maçların ardından netlik kazandı. Saat 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından olası Şampiyonlar Ligi'nde olası yarı final ve final eşleşmeleri de belirlenecek.
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonunda çeyrek finale kalan takımlar şöyle:
Manchester City
Real Madrid
Bayern Münih
Barcelona
PSG
Arsenal
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
FİNAL MAÇI WEMBLEY'DE
Avrupa futbolununun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupasında bu sezon finale İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak. Finalistler, 1 Haziran Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.