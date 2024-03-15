Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor’da Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Giriş Tarihi: 15.3.2024 14:43

Sivasspor’da Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

İHA
Sivasspor’da Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele olacak Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Sivasspor'da kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı bulunan Bartuğ Elmaz, Hakan Arslan ile kart cezalısı olan Rey Manaj yer almadı.

Sivasspor'un, Adana Demirspor kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Ali Şaşal Vural, Dorde Nikolic, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Poungouras, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, İbrahim Akdağ, Charis Charisis, Kerem Atakan Kesgin, Mıjo Caktas, Clinton N'Jie, Azizbek Turgunboev, Emrah Başsan, Queensy Menig, Roman Kvet, Fode Koita."

ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor’da Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA