SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo’da 38 milyon Euro beklentisi suya düştü

Son yıllarda aldığı oyuncular kadar sattığı oyuncularla da dikkati çeken Galatasaray, Nicolo Zaniolo konusunda hayal kırıklığı yaşıyor. Sacha Boey'i devre arasında Bayern Münih'e rekor bedelle satan sarı-kırmızılılar, geçen sezon da Nicola Zaniolo'yu Aston Villa'ya bir yıllığına 5 milyon euro'ya kiralık olarak vermişti.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞMEDİ

Anlaşmaya göre Zaniolo 20 karşılaşmada ilk on birde sahaya çıkarsa bonuslarla birlikte 38 milyon avroluk mecburi satın alma opsiyonu devreye girecekti. Ancak Nicolo Zaniolo, beklentilerin çok altında kaldı ve sadece 10 karşılaşmaya ilk on birde başladı. İngilizler, ligin geri kalan kısmında da Zaniolo'yu kulübeden çıkaracak gibi görünmüyor. Böylece sarı kırmızılıların 38 milyon euro'luk beklentisi suya düşmüş oldu.

İtalyan basını, daha önce Roma'da forma giyen Zaniolo'ya şehrin diğer takımı Lazio'nun talip olduğunu yazdı. Ancak ortada dolaşan rakamlar sarı kırmızılıların beklentisinin çok altında; 10-12 milyon euro... Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam Zaniolo, bu sezon Aston Villa'da süre bulduğu 31 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. (Türkiye)



