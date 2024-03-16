Aslan’da Sacha Boey etkisi! Alacaklar sıfırlandı, cepler doldu

Transferden önce takım içi huzuru düşünen Galatasaray, mart ayının ortasında futbol takımının alacaklarını sıfırladı. Futbolcuların mart ayı maaşları 15 gün önceden verildi, sözleşmelerde Icardi ve Torreira gibi yıldızlara yazılan imaj hakları ödendi, 35 milyon TL'yi bulan birikmiş galibiyet primleri hesaplara yatırıldı.

Son 2 sezonda 34 transfere imza atan Galatasaray'ın, oyuncu menajerlerine de yüklü miktarda borcu bulunuyordu. Icardi, Mertens ve Zaniolo'ya aracılık eden George Gardi başta olmak üzere menajerlerin vadesi geçmiş tüm ödemeleri gerçekleşti. Şampiyonluğun şifresini Florya'da huzuru sağlamak olarak gören başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, kalan iki ayda sarı-kırmızılı takımın ödemelerini aksatmayacak.