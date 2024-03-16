Everton’da tokat skandalı! Ortalık karıştı

Premier Lig'de çalkantılı ve kaotik bir sezon geçiren Everton'ın geçtiğimiz günlerde şoke eden bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Daily Mail'de yer alan habere göre; takım yemekteyken Everton menajeri Sean Dyche, takımın 22 yaşındaki sağ beki Nathan Patterson'a herkesin içinde tokat attı.

Tecrübeli hocanın aslında şaka yapmak istediği, ancak tokadın hızından dolayı ortamın gerildiği aktarıldı. Bu olayın ardından kaptan James Tarkowski'nin, Sean Dyche ile birlikte masadan ayrıldığı ve hocasına serzenişte bulunduğu iddia edildi. Everton'ın menajerinin, genç oyuncu Patterson'dan özür dileyeceği de gelen bilgiler arasında...