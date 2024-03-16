Fatih Tekke: Puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Corendon Alanyaspor evinde karşılaştığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın 90 dakikalık bölümünün hazırlandıkları şekilde karşılarına çıktığını söyledi.Çok değerli bir 3 puan kazandıklarını ifade eden Tekke, kazanamaya ve puanlara talip olmaya devam edeceklerini belirterek, "Maçın tamamı 90 dakika boyunca hazırlandığımız şekilde karşımıza çıktı. Oyunun bazı bölümlerinde baskıyla çıktıklarında bize tehlikeli ataklar oluşturdular diyebileceğim birkaç pozisyon var. Genel hatlarıyla bizim çok daha fazla pozisyon ve VAR'dan dönen goller var. Bu tür maçlar kolay olmuyor. Hafta boyunca belki de ligin final niteliğinde bir maçtı. Çok değerli bir 3 puan. Ligin düşmesi gereken ikinci takımı diye gösterilen takımıyız. Oyuncularım, teknik ekip şu ana kadar çok kıymetli şeyler başardılar. Ligin küçük bir bölümü kaldı, devam edeceğiz. Her maçta kazanmaya, puan ve puanlara talip olmaya devam edeceğiz. Nefes aldık çok şükür. Oyuncularımın ayağına sağlık. Alanyaspor'umuza hayırlı olsun. Genel hatlarıyla 90 dakikada belki de 3 puana daha yakın takım bizdik ama son anda Yusuf'un çıkardığı pozisyon var. Maç gidebilirdi, 3 puan gidebilirdi" diye konuştu.