Laziolu Immobile’yi oğlunun yanında dövdüler

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenen Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, görevinden ayrılmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "S.S. Lazio, Maurizio Sarri'nin A takım baş antrenörlüğü görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüp, antrenöre başarıları ve yaptığı işler için teşekkür eder, profesyonel ve insani yaşamında kendisine bol şans diler. Buna bağlı olarak kulüp, teknik rehberliği Giovanni Martusciello'ya emanet etmeye karar verdiğini bildirir" ifadeleri yer almıştı.

IMMOBİLE'YE SALDIRDILAR

Maurizio Sarri'nin ayrılığının sorumlusu olarak görülen Ciro Immobile'nin saldırıya uğradığı ortaya çıktı. BILD'de yer alan habere göre Lazio'nun santrforu, 4 yaşındaki oğlunun okulunun önünde Lazio taraftarlarınca hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradı. Immobile'nin eşinin de olaya şahit olduğu bildirildi. Saldırının ardından Immobile'nin, avukatlarına sorumlular hakkında cezai işlem başlatması için talimat verdiği de gelen bilgiler arasında...