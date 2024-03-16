SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’ın golcüleri mazisini arıyor

Ligde bu sezon şampiyonluk yarışına haftalar öncesinde havlu atan Beşiktaş'ta forvetlerin performansı, geçtiğimiz döneme göre %50 geriledi. Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından Fernando Santos da buna çare olamadı.

Sezonun 4'te 3'ü geçmesine rağmen Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar ligde sadece 20 gol kaydetti. Siyah-beyazlıların forvet hattı, kalan 9 haftada performanslarının üstüne çıkamazlarsa son 4 yılın en kötü istatistiğine imza atacak.

GEÇEN SEZON COŞTULAR

Geçtiğimiz dönemlerde bu bölgede daha verimli bir grafik çizen Beşiktaş'ın 2020-21 sezonunda Aboubakar, Güven, Cenk, Larin dörtlüsü 179 şutta 38 gol attı. Sonraki dönem Batshuayi, Kenan, Güven, Larin kaleyi 226 kez yoklarken ağları 29 defa sarsmıştı. 2022-23'te ise Aboubakar, Cenk, Kenan, Muleka, Weghorstlu santrfor hattı; 228 şutta 41 gol bulmuştu.