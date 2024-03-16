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Giriş Tarihi: 16.3.2024 10:25 Son Güncelleme: 16.3.2024 10:46

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yaralı Kartal, Antalya’yı konuk ediyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yaralı Kartal, Antalya’yı konuk ediyor

Geçtiğimiz hafta Gaziantep’e boyun eğerek üst üste ikinci yenilgisini alan Beşiktaş, Süper Lig’in 30. haftasında bugün Antalyaspor’u ağırlıyor. Kartal'da sakatlar Salih, Chamberlain, Tayfur ve Al-Musrati ile cezalı Necip, Masuaku ve Ghezzal yok.

Tüpraş Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda tam 7 eksik bulunuyor. Sakatlığı geçmeyen Salih, Chamberlain ve Tayfur forma giyemeyecek, hafta boyunca idmana çıkamayan Al-Musrati de riske edilmeyecek. Cezalı olan Necip, Masuaku ve Ghezzal da olmayacak. Eksiklerin yerine defansta Worrall ve Bakhtiyor'ı görevlendirecek teknik heyet, orta sahada da Amartey'e forma verecek.

CENK KULÜBEYE, MULEKA İLK 11'E
Beşiktaş'ta son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Cenk Tosun'un, Antalyaspor maçında da yedek kulübesinde olması bekleniyor. Teknik direktör Fernando Santos, göreve geldiği günden bu yana tecrübeli santrforu ilk kez geçtiğimiz hafta Gaziantep'te kızağa çekmişti. Sonradan girip penaltıdan yararlanamayan Cenk yine kulübede olacak, teknik heyet yerine Muleka'yı kullanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Rashica, Semih
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk, Larsson, Buksa

SERGEN YALÇIN 840 GÜN SONRA DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'nda olacak. Beşiktaş ile 2021-2022'de yollarını ayıran deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı. Sergen Yalçın'ın görev yaptığı son lig sınavında Beşiktaş, Giresun'a 4-0 yenilmişti.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yaralı Kartal, Antalya’yı konuk ediyor
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