SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Yaralı Kartal, Antalya’yı konuk ediyor

Tüpraş Stadı'nda 20.30'da başlayacak mücadele öncesinde siyah-beyazlılarda tam 7 eksik bulunuyor. Sakatlığı geçmeyen Salih, Chamberlain ve Tayfur forma giyemeyecek, hafta boyunca idmana çıkamayan Al-Musrati de riske edilmeyecek. Cezalı olan Necip, Masuaku ve Ghezzal da olmayacak. Eksiklerin yerine defansta Worrall ve Bakhtiyor'ı görevlendirecek teknik heyet, orta sahada da Amartey'e forma verecek.