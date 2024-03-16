Son dakika Galatasaray haberi: İtalya’da Nicolo Zaniolo yarışı!

Sarı-Kırmızılılar'da 15 milyon Euro'ya alınan ve sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, Ada ekibinde bekleneni veremedi. G.Saray'da geçirdiği yarım sezonda büyük beğeni toplayan İtalyan hücumcu, İngiltere'de aradığı süreleri bulamadı. A.Villa'da 31 maçta bin 58 dakika süre alan Nicolo, 2 golle takımına katkı sağladı. İtalyan basını ise tapusu CimBom'da olan 24'lük yıldız için birçok takımın harekete geçeceğini yazdı. Vocegiallorossa; Lazio'nun oyuncu ile temas kurduğunu ve Napoli, Milan ve Fiorentina'nın da Zaniolo'yu takip ettiğini yazdı.

BAŞKANIN HEDEFİNDE BULUNUYOR



Haberin devamında şu ifadeler kullanıldı: "Lazio Başkanı Claudio Lotito, A.Villa tecrübesinin ardından yıl sonunda G.Saray'a dönecek Zaniolo'yu istiyor. Kulübün bir numarası, Zaniolo'yu gelecek sezon Lazio'yu güçlendirmek için ideal profil olarak belirledi. Zaniolo, Lazio'nun potansiyel hedefi. Bazı temaslar oldu. Gelişmelere dikkat etmek gerekiyor çünkü Milan, Napoli ve Fiorentina da oyuncunun peşinde. Sezonun tamamlanması ile oyuncunun geleceği netlik kazanacak. Zaniolo da kariyerinin devamında nasıl bir yol izleyeceğine henüz karar vermiş değil."

TARAFTARLAR ONU ÇOK İSTİYOR



İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalsa da ülkesindeki takımların listesinde yer alan Nicolo Zaniolo, Sarı-Kırmızılı taraftarların da beğenisini kazanmış durumda. Galatasaray'daki yarım sezonluk performansı, sporseverleri ikna etti. CimBom'da toplam 11 karşılaşmada forma giyen Zaniolo attığı 5 golle takıma katkı sağlamıştı. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe derbisinde fileleri havalandırarak Sarı-Kırmızı taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Galatasaray Yönetimi ise Zaniolo için karara varmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un fikri alınacak, sonrasında gelen teklife göre karar verilecek.