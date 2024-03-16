Son dakika haberi: Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Svensson, Worrall, Colley, Serkan Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.
Antalyaspor: Leite, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Safuri, Saric, Van de Streek, Larsson, Buksa.
SERGEN YALÇIN, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR
Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu anda Antalyaspor'da görev yapan teknik direktör Sergen Yalçın, 840 gün sonra yeniden Tüpraş Stadı'na çıkacak.
Beşiktaş'la 2021-2022 sezonunda beklentilerin gerisinde kalan ve kulüple yollarını ayıran Yalçın, siyah-beyazlı takımın başında Dolmabahçe'deki son lig maçına 27 Kasım 2021'de çıkmıştı.