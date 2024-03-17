Abdullah Avcı'dan olay sözler! "İsmail Kartal ile konuştum..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADA KALALIM"

Maç sonundaki olaylar hakkında konuşan Avcı, "Sahanın içinde kalalım yine. Onla ilgili kalalım. Daha sağlıklı olacak. Şampiyonluğa giderken gerginlikler fazladır, bireysel performanslar öne çıkar. Önde şiddetli baskı yapalım dedik. Rakibi baskı altına almak istedik. 15 dakika baskıyı doğru yapamadık, rakibe temas edemedik, geriye püskürtmek gerekiyordu. Yediğimiz ilk golde orta sahanın biri yayda, diğeri uzakta. Planladığımız, Mendy'nin orta sahada olmasıyla ilgili düşündüklerimiz ilk 15-20 dakika karşılığını vermedi. Sonra oyuna hakim olduk ama fazla bir şey üretemedik. Bardhi'yi alıp oyun dağılımını daha doğru yaptık. Sonuna kadar oyunda kalırsak oyun bize dönecekti. Oyundaki aksiyonlarımız doğru, topa sahip olma yüzdemiz fazla, duran top, arkasından penaltı." dedi.

HAKEM PERFORMANSI

Hakem performansını değerlendiren Avcı, "Penaltı bilmiyorum, kırmızı kart olabilir mi? Bilgilendirme olursa sevinirim. Penaltıda kırmızı kart var mı yok mu? 2 tane net faul var üst üste Umut Bozok'a, devamında da gol var. VAR niye karışmadı, merak ediyorum. Bilgilendirme olabilir." ifadelerini kullandı.

"BEN KONUŞARAK DÜZELTEMEM"

Son olarak maçı değerlendiren Avcı, "2-0'dan 2-2 olacak durumu konuşacakken hem devre arası hem maç sonu durumu konuşacağız. Bunu konuşmak istemiyorum. Konuşarak düzelmeyecek. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Devre arasında İsmail Kartal'a da dedim. Oyun içinde bir şey olmasın, daha önce benzer şeyler yaşandı. Maçın sonunda yaşadıklarımız üzüntü verici. Bu durumdan ne çıkacak merak ediyorum. MHK'si, PFDK'sinden toplam ne çıkacak bilmiyorum. Saha içinde kalacağım. Oyuna dönüş iyi. Lig üçüncüsüyüz, kupada yarı finaldeyiz. Oyuncularımız vazgeçmedi, geri döndü, kaybetmeyi hak etmedik." dedi.