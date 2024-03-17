Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor kaçtı, Bodrum FK yakaladı
Giriş Tarihi: 17.3.2024 15:39

Boluspor kaçtı, Bodrum FK yakaladı

AA
Boluspor kaçtı, Bodrum FK yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Bodrum FK, Boluspor'la 1-1 berabere kaldı.

Bodrum FK 1 - 1 Boluspor

Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Alpaslan Şen, Erkan Akbulut, Kürşathan Akın

Bodrum FK: Diogo, Celustka, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90 Ege Birsel), Brazao (Dk. 60 Burak Çoban), Ahmet Aslan, Üzeyir Ergün, Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Osman Hagı), Cenk Şen
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90 Kubilay Sönmez), Gigic (Dk. 81 Berk Yıldız), Oulare, Onur Ulaş, Tunahan Çiçek (Dk. 70 Diarrassouba), Jefferson (Dk. 70 Vüsal İsgandarli), Avramovski, İshak Karaoğul, Ercan Coşkun

Gol: Dk. 19 Avramovski (Boluspor), Dk. 22 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Jefferson, Dk. 50 Pasmac (Boluspor), Dk. 28 Üzeyir Ergün, Dk. 28 Ahmet Aslan (Bodrum FK)

ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor kaçtı, Bodrum FK yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA