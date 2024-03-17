Bundesliga’da lider Bayer Leverkusen, galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Xabi Alonso'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Florian Wirtz, 40. dakikada Adam Hlozek ve 53. dakikada Patrik Schick attı.

Ev sahibi ekibin golleri 10. dakikada Ritsu Doan ve 79. dakikada Yannik Keitel'den geldi.

Bu sezon yoluna namağlup devam eden Bayer Leverkusen, üst üste 7. galibiyetini alarak puanını 70 yaptı ve en yakın rakibi Bayern Münih ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu.

Bundesliga'da oynanan diğer maçta ise Borussia Dortmund, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-1 mağlup etti.