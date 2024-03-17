Erden Timur’dan Fenerbahçe’ye yabancı hakem cevabı

Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin teklifini kabul ediyoruz. Hiç sorun yok. Varsın robot hakem olsun. Ne diyorsanız o olsun. Kabul ediyoruz. Şartımız şu; Aylardır söylüyorum. Bu sene, geçen sene, istiyorsanız son 10 sene. Mademki yabancı hakemin saniyelik kararının daha adil olduğunu düşünüyoruz. O zaman diyorum ki, 3-5 tane yabancı hakem seçelim. Son yılların tüm maçlarını izlesinler. Her türlü pozisyonlara baksınlar. Sonucu kabul ediyoruz. Fenerbahçe ve Ali Koç, yabancı hakemlerin saniyelik kararlarını daha adil buluyorlar ya, bunu kabul ediyorlarsa biz de kabul ediyoruz."

"Biz şampiyonluğa yürüyoruz. Hiçbir şey bizim konsantrasyonumuzu bozamaz. Damarlarımıza kadar, her hücremizde şampiyonluk var. Biz şampiyon olacağız arkadaşlar. Haklı olduğumuz için. Hakkı sonuna kadar savunduğumuz için."