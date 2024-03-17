Eyüp Süper Lig’e yürüyor

Trendyol 1. Lig'de lider Eyüpspor, 10 kişi kaldığı ve uzatma anlarında 2 gol bulduğu maçta deplasmanda Bandırmaspor'u 3-2 yendi. İstanbul ekibinin gollerini Thuram, Mexer (kk), Bruno kaydederken ev sahibi takımın sayıları Doğan Can ve Melih'ten (kk) geldi. Eyüpspor'da Saiz, 88'de kırmızı kart gördü. Bu sonuçla puanını 64 yapan Eyüpspor, bitime 7 hafta kala üçüncü sırayla arasına 17 puan fark yaparak Süper Lig'e çıkmayı neredeyse garantiledi. Diğer sonuçlar şöyle: Çorum FK-Manisa FK: 4-3, Göztepe-Keçiörengücü: 0-0.