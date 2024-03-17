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Giriş Tarihi: 17.3.2024 11:01

Göztepe'ye Keçiörengücü freni

AA
Göztepe’ye Keçiörengücü freni

Trendyol 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankara Keçiörengücü golsüz berabere kaldı.

Göztepe 0 - 0 Ankara Keçiörengücü

Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak (Dk. 88 Fıratcan Üzüm), Dennis (Dk. 88 Tarkan Serbest), Yalçın Kayan (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş), Turgay Gemicibaşı (Dk. 63 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Messaoudi (Dk. 63 Lundqvist), Romulo
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Selim Ilgaz (Dk. 83 Camara), Şahverdi Çetin (Dk. 64 Erkam Develi), Mikail Okyar, Ariyibi, Bardhi (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Dembele (Dk. 79 Melih İnan)

Sarı kartlar: Dk. 19 Turgay Gemicibaşı (Göztepe), Dk. 69 Ahmet Kesim (Ankara Keçiörengücü)

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Göztepe'ye Keçiörengücü freni
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