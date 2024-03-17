İlhan Palut: Çok ama çok önemli bir galibiyet aldık

İlhan Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin sonuna yaklaştıklarını, alınan her puanın değerli olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ilk yarısında son derece durgun bir oyun, düşük tempo olduğunu belirten Palut, "Sıkıcı bir maç görüntüsündeydi. Özellikle bu sahada kazanmamız gereken bir maçta yapmamız gereken bir başlangıç temposu, arzusu, isteği asla değildi" ifadesini kullandı.

Palut, devre arası taktiksel değişiklik yaptıklarına işaret ederek, "Saha içi organizasyonlar önemliydi ama bunların dışında önemli eksiğimiz yeteri kadar yüksek enerjiyle oynamayıp yeterli isteği sahaya koyamayışımız" değerlendirmesinde bulundu.

"PENALTI KAÇIRDIK, ARAMAYA DEVAM ETTİK"

İkinci yarının ilk 10 dakikasında oyuna hükmettiklerini vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

"Tek taraflı bir maç olmaya doğru evrilen bir görüntü varken rakibimiz geçişten golü buldu ve ondan sonraki 15 dakikada gerçekten bizim adımıza darmadağın bir görüntü vardı. Gaziantep orada maçı bitirebilir, biz çok zor durumda kalabilirdik ama attığımız golle beraber bambaşka bir oyun senaryosu ortaya çıktı. Moral motivasyonu yükselen, oyunu domine eden, pozisyonlar bulan, rakibe pozisyon vermeyen, kaptırdığımız topları orta saha çizgisinden itibaren tekrar kazanıp atağa dönüştürebilen bir Rizespor takımı. Penaltı pozisyonu kazandık, kaçırdık, aramaya devam ettik. Gol bulduk, daha fazlasını atabilirdik."

"İSTEĞİMİZ YETERİNCE İYİ DEĞİLDİ"

Palut, Gaziantep FK'nin son dakikalarda yakaladığı pozisyonlar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gole yaklaştığı anlar, karamboller söz konusuydu, onları da savuşturduk. Değişken bir maçtı, ilk yarı ortada temposuz bir maç, ikinci yarı iyi başlayan bir Rizespor. Golden sonra 15 dakika maçı koparabilecek bir Gaziantep takımı. Son yarım saat çok fazla pozisyona giren ve bu çabasıyla maçı kazanan bir Rizespor takımı. Sadece son yarım saatte gösterdiğimiz maç kazanma isteği dışında asla memnun değilim. Çok pozisyon verdik, isteğimiz yeterince iyi değildi. Günün sonunda çok ama çok önemli bir galibiyet aldık. Puan anlamında alt tarafta biraz daha nefes aldık. Üst tarafa baktığımız zaman ise 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' planlarını kendimize bu maçtan sonra tekrar vermiş olduk."

İlhan Palut, bu sezon iç sahada en dağınık oyunu oynadıklarını, kaybettikleri maçlarda bile bu denli kopmalar yaşamadıklarını sözlerine ekledi.