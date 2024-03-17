Islıklandı soyunma odasına gitti

Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun yokları oynadı. 15 kez topla buluşup hiç isabetli şut atamayan, girdiği 10 ikili mücadelenin 5'ini kaybeden golcü futbolcu, 60. dakikada yerini Aboubakar'a bıraktı. Çıkarken taraftarın tepki gösterdiği 32 yaşındaki oyuncu, direkt soyunma odasının yolunu tuttu.Beşiktaş'ta Ernest Muçi maç sonrası ilginç açıklamalar yaptı. "Mental anlamda kafaları daha güçlü hale getirmeliyiz. Sonrasında da bir sonraki maçı kazanmaya hedeflememiz gerekiyor" diyen Arnavut oyuncu, "Yeteri kadar beslenmediğini düşünüyor musun" sorusuna, "Buna ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Daha farklı yollar denememiz gerekiyor belki de. Hem hücumda hem defansta daha katkı veren görüntüye ulaşmalıyız" yanıtını verdi.Antalyaspor'un ilk yarıda kazandığı penaltı Beşiktaşlı taraftarları çileden çıkardı. Galatasaray derbisinde benzer formadan çekme pozisyonunda Cenk Tosun için çalınmayan penaltının, dün gece VAR'dan izlenerek Antalyaspor'a verilmesi siyah-beyazlıları kızdırdı. Sosyal medyada, "Beşiktaş'a penaltı yok, rakibine ise penaltı… Ya ikisi de penaltı ya da hiçbiri… Yeter artık! Üstümüze oynadığınız oyunlardan bıktık" yorumları yaptılar.Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, şimdiden lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı üç sezondan birini yaşıyor (2011/12 ve 1997/98 ile eşit).