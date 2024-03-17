Ortada durdur hızlı oyna

1-Fenerbahçe, U.S Gilloise maçında rotasyonlu bir kadro ile Livakovic, Tadic, Dzeko gibi isimlerini dinlendirdi. 3 futbolcu da Trabzonspor derbisinde maça 11'de başlayacak. Sakatlığı bulunan- Becao ise Fırtına'ya karşı kadroda yok.2-Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, takımlarını yalnız bırakacak. Bonucci de riske edilmeyerek son anda kadrodan çıkarıldı.3-Trezeguet için Osayi Samuel'e yakın takip uyarısı yapıldı.4-İsmail Kartal, orta saha kurgusunu İsmail- Fred-Mert Hakan üçlüsü özelinde yapıyordu. Dinamik bir orta saha ile baskı kurmayı amaçlayan Kartal, sakatlanan Mert Hakan'ın yerine Szymanski'ye görev verecek.5-Teknik heyet, topa sahip olmak ve oyunu rakip yarı alana yığmak üzerine planlar yaptı.6-Djiku-Ferdi ile Fenerbahçe atak çıkışı planlaması yaptı. Bu ikilinin yanı sıra Oosterwolde'nin hızı da kullanılacak.Trabzon'daki önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bugüne kadar iki takım arasında iki karşılaşmada düdük çalarken, söz konusu maçları 2-1 ve 2-0'lık skorlarla Fırtına kazandı. 37 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan iki derbide de görev aldı. Ligde bu sezon 12 maç yöneten Meler, 92 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi.