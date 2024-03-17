Şanlıurfaspor, Giresunspor’u farklı yendi!

1'nci Ligin 27'nci haftasında Giresun'da oynanan maçta Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Giresunspor ceza sahasında bulunan Begic, altı pasa gelen topa sağ ayağıyla filelere gönderdi: 0-1.

23'üncü dakikada Faruk Can Genç'in kullandığı serbest atışta kaleye doğrudan giden top, sol köşeden direği sıyırıp auta gitti.

31'inci dakikada Ertuğrul Şenlikoğlu sahip olduğu topla ceza sahasına girmeden sert vurdu. Topu kaleci Alperen Uysal güçlükle üstten kornere çeldi.

34'üncü dakikada Emre Gültekin, orta sahadan gelen topu ceza sahasında kontrol ettikten sonra topu köşeye göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2.

37'inci dakikada Paixao, ceza sahasında oluşan karambolde topu filelerle buluşturdu: 0-3.

İlk yarı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

56'ncı dakikada ceza sahasına yapılan ortada topa yatarak vuran Paixao köşeden ağları buldu: 0-4.

77'nci dakikada Landel ile kontra atağa çıktı. Landel kaleci Erkan ile karşı karşıya kaldığı anda topu daha boş pozisyonda bulunan Deninge'e attı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-5.

83'üncü dakikada sol uzak kale direğine yapılan ortaya iyi yükselen Mehmet Yiğit, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-6.

Karşılaşmayı konuk ekip Şanlıurfaspor 6-0 kazandı.