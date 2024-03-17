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Giriş Tarihi: 17.3.2024 10:10 Son Güncelleme: 17.3.2024 10:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da 3 imza birden geliyor

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da 3 imza birden geliyor

İç transferde gaza basan Galatasaray, Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı. Ayrıca Barış Alper'le anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Abdülkerim Bardakcı ile de son aşamaya geldi.

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yönetim, orta sahanın kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tecrübeli yıldızın 2.7 milyon Euro olan maaşının 3.5 milyon Euro'ya çıkartılacağı öğrenildi.

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da 3 imza birden geliyor
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