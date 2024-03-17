SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da 3 imza birden geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray, iç transferde de harekete geçti. Sarı-Kırmızılı yönetim, orta sahanın kilit isimlerden olan Lucas Torreira'nın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Tecrübeli yıldızın 2.7 milyon Euro olan maaşının 3.5 milyon Euro'ya çıkartılacağı öğrenildi.

Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olan ve bu sezon takıma büyük katkı veren Barış Alper Yılmaz ile yeni sözleşme konusunda anlaştı. 2027'ye kadar mukavelesi bulunan yıldız oyuncu Avrupa takımlarının da radarında bulunuyor. Abdülkerim Bardakcı ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya gelindi.