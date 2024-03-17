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Giriş Tarihi: 17.3.2024 13:52

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo planı ortaya çıktı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo planı ortaya çıktı

Galatasaray yönetimi, Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmadığı Nicolo Zaniolo'nun EURO 2024'te boy göstererek değerini artırmasını bekliyor. Sarı-Kırmızılı takım, iyi bir teklif gelmesi halinde İtalyan oyuncuyu satacak.

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Venezuela ve Ekvador'la oynayacağı hazırlık karşılaşmalarına davet edildi. İngiltere'de fazla oynama fırsatı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen gelen milli takım şansını iyi değerlendirmek istiyor.

DEĞERİ ARTACAK
Zaniolo sezon sonunda EURO 2024'te İtalya ile boy gösterirse değeri artacak. Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı İtalyan yıldızı, Galatasaray yönetimi satmayı planlıyor. Yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo planı ortaya çıktı
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