SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Zaniolo planı ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Venezuela ve Ekvador'la oynayacağı hazırlık karşılaşmalarına davet edildi. İngiltere'de fazla oynama fırsatı bulamayan tecrübeli oyuncu, buna rağmen gelen milli takım şansını iyi değerlendirmek istiyor.

DEĞERİ ARTACAK

Zaniolo sezon sonunda EURO 2024'te İtalya ile boy gösterirse değeri artacak. Aston Villa'nın 22.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayacağı İtalyan yıldızı, Galatasaray yönetimi satmayı planlıyor. Yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcu ile yollar ayrılacak. (Fotomaç)