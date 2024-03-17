Volkan Demirel’den Samsunspor maçı açıklaması

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli bir haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi.

Sonucun kendileri adına sevindirici olduğunu dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Samsunspor'un iyi takım olduğunu, mücadele ettiğini, çok koştuğunu biliyorduk. Belki oyun olarak memnun olmayabiliriz ama şu dönemde puan kazanmak, kırmızı bölgeden uzaklaşıp yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, oyuncular, mücadele bunu hak ediyor. İnşallah sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip Hatayspor'u hak ettiği yerde tutmaya çalışacağız."

"Bu sene yaptığımız kadroyla kullandığımız maliyetlerle Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldık." diyen Demirel, "İnşallah bundan sonra da bu oyuncularla alakalı doğru planlar, projeler yapılırsa Hatayspor gelecek sezon ve ondan sonraki 2-3 sezon elindeki oyuncularla çok rahat edecektir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.