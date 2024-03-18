Fenerbahçe, Avrupa’nın devleriyle tarihi başarı peşinde

Avrupa futbolunda ulusal ve uluslararası arenada mücadele eden 8 takım, 2023-24 sezonunu 3 ve üstü kupayla kapatma iddiasını sürdürüyor. Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezonu 3 kupayla tamamlama şansına sahip takımlar arasında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra Almanya'da Bayer Leverkusen, İngiltere'de Arsenal, Manchester City, Liverpool ve İspanya'da Real Madrid üç kulvarı zaferle bitirmenin hesaplarını yapıyor. Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) ve Portekiz'de Benfica ise 4 kulvarda şampiyonluk iddiasını koruyor.