Galatasaray, son dakikada bulduğu golle liderliği korudu

Süper Lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Bol gollü geçen karşılaşmayı Galatasaray, 4-3'lük skorla kazandı ve Fenerbahçe ile olan liderlik yarışındaki yerini korudu. Kritik maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Mertens, 48 ve 83'üncü dakikada Icardi ile 90'ıncı dakikada Vinicius kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 34'üncü dakikada Icardi kendi kalesine, 57'nci dakikada Aytaç Kara ve 77'nci dakikada Da Costa attı. Karşılaşmanın 79'uncu dakikasında Kasımpaşa forması giyen Winck kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Galatasaray'da Icardi 81'inci dakikada penaltıdan yararlanamadı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM OLARAK YOLA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-3'lük skorla geçen Galatasaray, aynı zamanda Süper Lig'de en az gol yiyen takım konumunda. Kasımpaşa'nın 3 gol atmasıyla beraber bu sezon kalesinde toplamda 20 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı da olmaya devam etti. Öte yandan rakip fileleri 68 kez havalandıran Galatasaray, Fenerbahçe'den sonra Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda da yer alıyor.

GALİBİYET SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI

Sarı-kırmızılı ekipte, deplasmanda alınan Kasımpaşa galibiyetiyle birlikte galibiyet serisi 11 maça yükseldi. Son puan kaybını Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere biten maçta alan Galatasaray, 4-3'lük Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig'de oynadığı son 18 karşılaşmadan da mağlup olmadan ayrılmış oldu. Deplasmanda yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı mücadelelerde 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

ICARDI 17 MAÇ SONRA BİR KARŞILAŞMADA 2 GOL ATTI

Galatasaray'ın 31 yaşındaki Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 maç sonra bir karşılaşmada 2 gol attı. Kasımpaşa ağlarına gönderdiği 2 gol ile geçen sezon attığı gol sayısını yakalayan Icardi, en son Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Galatasaray - Beşiktaş mücadelesinde takımının 2 golünü kaydetmişti. Arjantinli golcü, 17 maçlık periyotta bir maçta hiç 2 gol atmamıştı. Kasımpaşa maçıyla birlikte gol sayısını 23'e yükselten Arjantinli oyuncu, ligin bitimine 8 hafta kala 6 gol daha atması durumunda kariyerindeki en golcü sezonunu yakayalayacak.

BERKAN KUTLU TAM NOT ALDI

Galatasaray'da sezon başı İtalya Serie A ekibi Genoa'ya kiralanan, devre arası da takıma geri çağırılan Berkan Kutlu, savunmada gösterdiği etkili performansıyla tam not aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un başlangıçta geniş kadroda orta sahada düşündüğü milli oyuncu, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yokluğunda stoper mevkisinde tecrübeli teknik adamın elini rahatlattı. Kasımpaşa maçıyla birlikte kariyerinde 3'üncü kez stoper mevkisinde oynayan Kutlu, savunmadaki sağlamlığı ve oyun kurulumundaki efektifliği ile öne plana çıktı. Süper Lig'de stoperde oynadığı son iki maçta oyuna ağırlığını koyan 26 yaşındaki oyuncu, daha önce geçtiğimiz hafta oynanan Çaykur Rizespor ve Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesinde stoperde yer almıştı. Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in takıma döndüğü senaryoda teknik direktör Okan Buruk'un stoper ikilisinde kimleri tercih edeceği de merak konusu.

MERTENS GALATASARAY KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekipteki en formda sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezon tek kulvarda yarışan Galatasaray'da Dries Mertens, 29'u ilk 11 olmak üzere toplamda 33 karşılaşmada forma giydi. Söz konusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, bitime 8 hafta kala geçen seneki istatistiklerinin üzerine çıktı. Süper Lig'in 30'uncu haftasında alınan 4-3'lük Kasımpaşa galibiyetinde mücadelenin 27'nci dakikasında açılış golünü kaydeden Dries Mertens, bu sezon 8'nci kez fileleri havalandırmış oldu. 8 golün yanında 8 asistle oynayan Mertens, aynı zamanda bu gol ile Galatasaray kariyerindeki en golcü sezonunu da yaşamış oldu. Sarı-kırmızı formayla; 28'i Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 11'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2'si UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplamda 42 maçta forma giyen Belçikalı oyuncu, istikrarlı oyunuyla da Okan Buruk'un ilk 11'deki vazgeçilmez oyuncularından biri oldu.